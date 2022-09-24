李钟硕堪称韩剧史上「最惨」男主：不惨不虐不演，男主顺利不演，父母双全不演！

李钟硕演父母双全角色的难度可能和让李敏镐演穷人一样高！

李钟硕和润娥携手主演的《黑话律师》刚刚落幕，虽然大结局被批烂尾，脱离实际，但男女主角的演技完全没有可诟病的地方。 而这部戏里，李钟硕饰演的律师「朴昌浩」从小在孤儿院长大，和高美好（润娥 饰）结婚之后，有了岳父的照顾，这才体会到了父爱。 然而大结局中，心爱的老婆离世，留他一人孤孤单单，很是凄凉可怜。 真正是验证了粉丝们调侃李钟硕的选戏「三不原则」：不惨不虐不接，男主顺利不接，父母双全不接！



纵观李钟硕主演过的多部影视剧，演过的主角们大多数还真是这个基调。 从早期的《听见你的声音》，李钟硕扮演的「夏明」就是个孤儿，落水后被好心的爷爷救起，这才有了与女主角的重逢与相爱，爱情治愈了他孤儿的伤痛。



《Doctor异乡人》中李钟硕变成了天才医生，出生在韩国，却被迫生活在朝鲜，长大后不幸目睹青梅竹马的女友中枪坠海失踪。 重返韩国之后，他与其他人格格不入，对抗著医院内的权力斗争和政治阴谋，过程惊险不断，最后虽然和女友重逢，但爸爸却死在了自己的怀里，这段伤痛无法磨灭。



《匹诺曹》中李钟硕的身世也很坎坷，本名奇河明，14岁那年落水后被崔功弼所救，认为养子。为了报答崔功弼，奇河明放弃了自己的名字和过去，洗去了过去的所有记忆，作为崔功弼的养子生活。 以前的崔达布头脑不好学习很差，所以虽然奇河明头脑异常聪明，能背下整座图书馆，但为了像崔达布一样生活，故意隐藏了自己特殊的能力。 由於崔家家境困难，奇河明假装对大学没兴趣，把上大学的机会让给了「侄女」崔仁荷，自己去开计程车....



《W-两个世界》里的李钟硕算是韩剧男主中的天花板人设，最年轻的富豪+奥运射击冠军+计算机天才，现实与漫画的穿越设定非常魔幻，女主的爸爸一心想把男主写死，但女主却执意要挽救他，最终他还是中枪负伤倒在了女主面前，漫画到此结束。好在现实世界里的大结局还算不错，没让剧迷们失望。对了，这部戏里李钟硕延续了他「孤儿」人设的路线，依旧父母早逝，孤身一人。



《当你沉睡时》里李钟硕依旧是无父无母的人设，虽然自己争气考上了检察官，但因为毫无背景，升职遥遥无期，好在这部戏里给李钟硕安排了一段不算太虐的恋情，最后和秀智演的女主角甜蜜结婚。



《死之咏讃》里李钟硕直接和女主角申惠善为爱殉情，整部剧从头至尾都充满了哀伤、压抑的氛围，相爱却不能在一起，那么就选择一起离开这个惨痛的世界！可以说这个人设是李钟硕所有角色中最惨最虐的一个。



李钟硕这严谨的「三不」原则，给观众们带去了无数个令人难忘的角色啊！

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