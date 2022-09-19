贈票：爆笑超越《雞不可失》年度唯一瘋狂喜劇——《樂透大作戰》台灣特映場

南北韓共謀瓜分頭彩？世界首場「樂透談判」驚奇爆笑登場！KSD現在送出電影《樂透大作戰》台灣特映場票給大家，看看這頭彩飛越軍事線，天兵們如何斷了理智線！

詳情請參考以下：

送出： 《樂透大作戰》台灣場特映會戲票１０張 (送出給5位，每位可得2張)

特映會時間：9月27日(二)19:30

特映會地點：大直美麗華6廳

活動日期：即日起至9月23日

公佈日期：9月23日中午

（會在此頁面公佈！）

請按以下指示參加活動～

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＊本活動供：KSD台灣用戶參加

＊是次活動的電影券／交換券／獎品／會煩請得獎者到現場認領及觀賞

故事大綱：

即將退伍的南韓兵長千禹（高庚杓飾演），某天意外在緊繃的南北韓軍事線附近，撿到一張飄向自己的頭獎彩券，之後卻一個不小心，讓這張彩券乘風飄向無法涉足的北韓…為了靠57億獎金實現退伍夢想，他使出渾身解數尋找彩券，沒想到竟被北韓士兵榮浩（李伊庚飾演）給撿到…。跟彩券擦身而過的千禹，以及在北韓不過是張紙片，必須到南韓把彩券換成獎金的榮浩，再加上意想不到的成員們共同加入，雙方為了死守這57億鉅額獎金，決定「越線」展開驚險刺激的機密協商…



本次交換券為「電影門票/交換券」使用規範：

* 電影交換券/門票為非賣品

＊放映時間依上映戲院現場公布為準，逾期作廢，不得折合現金

＊本票券或需加蓋本公司鋼印或印章始生效，盜版本券者，依法究辦

＊片商保留修改及更動此券使用方式之權利，如有更動以戲院現場公布為準

特別鳴謝合作方：采昌亞洲

圖片: 采昌亞洲提供

注意：

- 韓星網會把得獎者的參加資料交予主辦方/片商，以供核對及送出禮品／門票之用。（非得參加者同意，資料不會用於其他用途）

- 上述禮品為非賣品

- 嚴禁透過網路拍賣等，黃牛等向第三人兜售、轉賣，違者如經查獲將依法究辦

- 每人只可以參加一次，重覆參加會被取消資格

- KSD韓星網或合作方保留一切對活動細則更改之權利

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