【分集劇情】 《小女子》三姐妹走向各自相反道路！仁京發現一張關鍵照片，仁珠獲得幽靈蘭花的致命邀請（ep.6）

tvN新劇《小女子》改編自同名小說，講述貧窮但感情融洽的三姊妹，以各自方式對抗韓國最有錢有勢家族的故事。 第6集裡，姑婆與朴載相父親、元將軍的關係被揭開冰山一角。

*以下內容包含《小女子》第6集關鍵劇情！



情蘭會

仁京在記者會上戳穿朴載相父親生前擁有80億地產、並非貧窮司機，但朴載相稱那些財產是在元將軍的借名賬戶裡、父親去世後已用來建立財團，完美扳回一局。 就連小妹仁惠也選擇了朴載相一家，在眾目睽睽下背棄仁京。



姑婆警告仁京不要繼續調查，否則朴載相會毀掉她的公司。 姑婆命人銷毀公司裡保存的地產交易記錄，仁京只找到一張黑白合照，背面寫著「情蘭會」。 仁京和鍾浩一起調查，發現照片中的人是某片土地的共同所有人，其中大部份已意外去世，如今活著的只有元將軍、張校長、失蹤的崔熙材，以及三姐妹的姑婆。



仁珠得到幽靈蘭花

元尚雅稱花英是在母親死後才變得無所忌憚，而仁珠還有兩個妹妹，所以可放心讓她接手花英的工作。 元尚雅給仁珠一株藍色蘭花，讓她聞著蘭花香氣入睡，這樣便可知曉內心真正渴望。 元尚雅還暗示自己並不滿足於當賢內助，透露自己來自「國際蘭花協會」，也就是「情蘭會」。 如果仁珠順利完成任務，便可被他們視為自己人。



姑婆之死

姑婆年輕時和朴載相父親朴逸復有深厚交情，似乎也知道他去世的秘密。 姑婆拜託朴載相放過她的公司，朴載相反問她為何能活到現在，姑婆表示：因為元將軍不希望我死。



夜晚，吸入蘭花氣息的仁珠來到姑婆房間，迷迷糊糊地建議聯手打垮朴載相、一起賺大錢，被姑婆拒絕。 仁珠在夢中看到朴載相殺死花英，再次起身拿著蘭花前往姑婆房間。 這時仁京回到姑婆家，發現大門敞開，姑婆倒在一片血泊中，旁邊就是臉上沾血、神情呆滯的大姐仁珠。



下集預告裡，仁京失聲痛哭，仁珠建議三姐妹一起去新加坡。 監獄裡的女人驚恐地對仁珠仁京說：「再這樣下去，妳們也會死。」 朴載相命人處理掉仁珠。 如今唯一可稱為靠山的姑婆已死，三姐妹的命運讓人十分擔憂啊！



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