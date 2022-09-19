赠票：爆笑超越《鸡不可失》年度唯一疯狂喜剧——《乐透大作战》台湾特映场

南北韩共谋瓜分头彩？世界首场「乐透谈判」惊奇爆笑登场！KSD现在送出电影《乐透大作战》台湾特映场票给大家，看看这头彩飞越军事线，天兵们如何断了理智线！

详情请参考以下：

送出： 《乐透大作战》台湾场特映会戏票１０张 (送出给5位，每位可得2张)

特映会时间：9月27日(二)19:30

特映会地点：大直美丽华6厅

活动日期：即日起至9月23日

公布日期：9月23日中午

（会在此页面公布！）

请按以下指示参加活动～

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＊本活动供：KSD台湾用户参加

＊是次活动的电影券／交换券／奖品／会烦请得奖者到现场认领及观赏

故事大纲：

即将退伍的南韩兵长千禹（高庚杓饰演），某天意外在紧绷的南北韩军事线附近，捡到一张飘向自己的头奖彩券，之后却一个不小心，让这张彩券乘风飘向无法涉足的北韩…为了靠57亿奖金实现退伍梦想，他使出浑身解数寻找彩券，没想到竟被北韩士兵荣浩（李伊庚饰演）给捡到…。跟彩券擦身而过的千禹，以及在北韩不过是张纸片，必须到南韩把彩券换成奖金的荣浩，再加上意想不到的成员们共同加入，双方为了死守这57亿巨额奖金，决定「越线」展开惊险刺激的机密协商…



本次交换券为「电影门票/交换券」使用规范：

* 电影交换券/门票为非卖品

＊放映时间依上映戏院现场公布为准，逾期作废，不得折合现金

＊本票券或需加盖本公司钢印或印章始生效，盗版本券者，依法究办

＊片商保留修改及更动此券使用方式之权利，如有更动以戏院现场公布为准

特别鸣谢合作方：采昌亚洲

图片: 采昌亚洲提供

注意：

- 韩星网会把得奖者的参加资料交予主办方/片商，以供核对及送出礼品／门票之用。（非得参加者同意，资料不会用於其他用途）

- 上述礼品为非卖品

- 严禁透过网路拍卖等，黄牛等向第三人兜售、转卖，违者如经查获将依法究办

- 每人只可以参加一次，重覆参加会被取消资格

- KSD韩星网或合作方保留一切对活动细则更改之权利

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