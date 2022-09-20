寵粉新高度！BTS Jimin用粉絲畫作刺青「背後五個月亮」，完成真人版fan art

BTS防彈少年團成員Jimin日前開直播與粉絲聊天，提到最近多添了一個新的刺青，圖案正是用了粉絲的fan art作品。

Jimin：「泰亨發給我這張圖，說Jimin啊你看看。 我說哇這太美了，畫得好棒，所以就照著圖做了刺青。 原本只有一個，現在有5個月亮在我背後升起。」 Jimin用手機給大家看那張畫作，濃重的灰紫色調中，一串色彩繽紛、圓缺不一的月亮沿著Jimin的背脊出現，十分震撼。



Jimin嘗試拉開領子給大家看刺青，但發現有難度，害羞道：「現在突然露背好像不太合適... 總之是有啦。 會有機會給大家看的。」 隨後與要求公開刺青的粉絲們展開「推拉」：「叫我別想太多？ 哈哈哈，畢竟是要脫衣服，想多一點也是可以的啦。」



之前有粉絲分享今年6月的機場照片，隱約可見Jimin背後的月亮刺青：



這幅畫是名為「rizzo ⁷ art comms open」的粉絲今年5月剛剛公開 的，如是解釋說：「嘗試在月亮每次盈虧之間賦予它不為人知的故事。」 得知被Jimin選為刺青圖案後，畫者激動更新Twitter：「不敢相信這一切，這是一個奇跡、一個夢想成真，感謝泰亨和Jimin。 無法描述我的感激和狂喜，感謝你們成為BTS並創造療愈世界的音樂。」



這位粉絲之前也發佈過很多關於BTS的畫作，每一張都超有感染力！韓網友：「天啊，畫作水準真的大發」、「Jimin的語氣好天真甜蜜」、「超好奇刺青時什麼模樣」、「好想趕快看到啊，Jimin啊真的不要想太多！」



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