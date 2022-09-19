【分集剧情】 《小女子》三姐妹走向各自相反道路！仁京发现一张关键照片，仁珠获得幽灵兰花的致命邀请（ep.6）

tvN新剧《小女子》改编自同名小说，讲述贫穷但感情融洽的三姊妹，以各自方式对抗韩国最有钱有势家族的故事。 第6集里，姑婆与朴载相父亲、元将军的关系被揭开冰山一角。

*以下内容包含《小女子》第6集关键剧情！



情兰会

仁京在记者会上戳穿朴载相父亲生前拥有80亿地产、并非贫穷司机，但朴载相称那些财产是在元将军的借名账户里、父亲去世后已用来建立财团，完美扳回一局。 就连小妹仁惠也选择了朴载相一家，在众目睽睽下背弃仁京。



姑婆警告仁京不要继续调查，否则朴载相会毁掉她的公司。 姑婆命人销毁公司里保存的地产交易记录，仁京只找到一张黑白合照，背面写著「情兰会」。 仁京和钟浩一起调查，发现照片中的人是某片土地的共同所有人，其中大部份已意外去世，如今活著的只有元将军、张校长、失踪的崔熙材，以及三姐妹的姑婆。



仁珠得到幽灵兰花

元尚雅称花英是在母亲死后才变得无所忌惮，而仁珠还有两个妹妹，所以可放心让她接手花英的工作。 元尚雅给仁珠一株蓝色兰花，让她闻著兰花香气入睡，这样便可知晓内心真正渴望。 元尚雅还暗示自己并不满足於当贤内助，透露自己来自「国际兰花协会」，也就是「情兰会」。 如果仁珠顺利完成任务，便可被他们视为自己人。



姑婆之死

姑婆年轻时和朴载相父亲朴逸复有深厚交情，似乎也知道他去世的秘密。 姑婆拜托朴载相放过她的公司，朴载相反问她为何能活到现在，姑婆表示：因为元将军不希望我死。



夜晚，吸入兰花气息的仁珠来到姑婆房间，迷迷糊糊地建议联手打垮朴载相、一起赚大钱，被姑婆拒绝。 仁珠在梦中看到朴载相杀死花英，再次起身拿著兰花前往姑婆房间。 这时仁京回到姑婆家，发现大门敞开，姑婆倒在一片血泊中，旁边就是脸上沾血、神情呆滞的大姐仁珠。



下集预告里，仁京失声痛哭，仁珠建议三姐妹一起去新加坡。 监狱里的女人惊恐地对仁珠仁京说：「再这样下去，你们也会死。」 朴载相命人处理掉仁珠。 如今唯一可称为靠山的姑婆已死，三姐妹的命运让人十分担忧啊！



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