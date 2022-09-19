最終還是妥協？先前狂喊「哈幾馬」的金南佶終於開通個人IG，分享與鄭雨盛、金準韓多張在多倫多的照片！

不曉得到底是什麼原因讓他決定開通個人IG呢！希望金南佶可以常常更新～

金南佶今年（2022年）以電視劇《解讀惡之心的人們》、電影《緊急迫降》和《獵首密令》與觀眾們見面，目前待播的作品則有《Island》、《盜賊 : 刀之聲》等。與前幾年相比，近期可以看到他「努力工作」的成果，大、小螢幕都可以看到他的身影。

本月初（9月），金南佶所屬社發佈一則「純聲音」的影片。工作人員似乎想要和金南佶「溝通」，希望他可以開通個人Instagram，但金南佶用「全身」拒絕，一連說了好幾次「哈幾馬（不要）」。而不曉得什麼是「放棄」的工作人員，努力過後終於迎來「勝利」了！

金南佶終於開通個人IG了，喜歡他的粉絲趕快追蹤起來！金南佶與所屬社一同營運這個帳號，希望他可以常常更新啊～（只有照片也很可以）

近期，金南佶與鄭雨盛、金準韓為宣傳電影《監護人》，一同出席「多倫多電影節（TIFF）」，並分享多張合照。《監護人》是一部動作片，描述一個男子坐牢10年出獄後，只想擺脫過往，跟平凡人一樣過生活的故事。由鄭雨盛自導自演，金南佶、朴誠雄、金準韓、李伊莉雅、朴柔娜等共同出演。

除此之外，還有三位演員的「遊客照」。鄭雨盛、金南佶和金準韓一身休閒，開心地與美麗景色合照，展現不同於戲劇作品中的模樣，看起來更加親民。

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