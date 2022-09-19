最终还是妥协？先前狂喊「哈几马」的金南佶终於开通个人IG，分享与郑雨盛、金准韩多张在多伦多的照片！

不晓得到底是什么原因让他决定开通个人IG呢！希望金南佶可以常常更新～

金南佶今年（2022年）以电视剧《解读恶之心的人们》、电影《紧急迫降》和《猎首密令》与观众们见面，目前待播的作品则有《Island》、《盗贼 : 刀之声》等。与前几年相比，近期可以看到他「努力工作」的成果，大、小萤幕都可以看到他的身影。

本月初（9月），金南佶所属社发布一则「纯声音」的影片。工作人员似乎想要和金南佶「沟通」，希望他可以开通个人Instagram，但金南佶用「全身」拒绝，一连说了好几次「哈几马（不要）」。而不晓得什么是「放弃」的工作人员，努力过后终於迎来「胜利」了！

金南佶终於开通个人IG了，喜欢他的粉丝赶快追踪起来！金南佶与所属社一同营运这个帐号，希望他可以常常更新啊～（只有照片也很可以）

近期，金南佶与郑雨盛、金准韩为宣传电影《监护人》，一同出席「多伦多电影节（TIFF）」，并分享多张合照。《监护人》是一部动作片，描述一个男子坐牢10年出狱后，只想摆脱过往，跟平凡人一样过生活的故事。由郑雨盛自导自演，金南佶、朴诚雄、金准韩、李伊莉雅、朴柔娜等共同出演。

除此之外，还有三位演员的「游客照」。郑雨盛、金南佶和金准韩一身休闲，开心地与美丽景色合照，展现不同於戏剧作品中的模样，看起来更加亲民。

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