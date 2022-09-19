金宣虎回歸後首次更新IG公開心境，曬比心照：謝謝大家陪我走過那段時間

金宣虎正式復出後第一次在SNS上公開近況。

9月18日，金宣虎在個人IG上公開了2張新照，拍自某劇場內，他獨自一人坐在裡面。 還有一張則是他坐在舞台上，抬起一隻手比心，彷彿在向所有支持他的粉絲朋友們傳達愛意。 金宣虎還配文寫道：「這段時間謝謝大家陪伴我，我會珍惜大家為我應援的每一個瞬間。 」相關照片在短短的一個小時內就收到了64萬點讚，粉絲們留言稱：「辛苦了，我們一直在等你」、「謝謝你回來，愛你」、「現在的我好幸福啊」等。



金宣虎憑藉熱門劇《Start-Up》中男二給觀眾留下了非常深刻的印象，顏值魅力絲毫不輸男主南柱赫，之後又和申敏兒主搭檔主演了《海岸村恰恰恰》，令人氣再度急升。哪知其後就陷入私生活爭議中，令形象大傷，雖然後來被澄清事情的來龍去脈，但仍未能替他挽回名譽。



今年7月金宣虎通過舞台劇《Touching the Void》低調復出，但也只接舞台劇演出，暫別大小螢幕。 近日韓媒報道他為了幫助軒嵐諾颱風受災戶，慷慨解囊韓幣1千萬元，並稱舞台劇是他截至目前為止今年唯一的工作行程，全額捐出演出費令粉絲格外感動。

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