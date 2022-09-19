《謝幕》將於下月（10月）首播！官方公開姜河那、河智苑首波劇照，分別變身為「舞台劇演員」&「財閥繼承女」

姜河那今年（2022年）繼《Insider》後第2部電視劇，也期待他繼《山茶花開時》後與高斗心再次合作！



將接檔《依法相愛吧》於下月（10月）迎來首播的KBS 2TV新月火劇《謝幕》，由高斗心、姜河那、河智苑、成東鎰、權相佑等人主演。描述從北韓來的奶奶，因時日無多而希望實現人生的最後願望，一位男子扮演她歸順的孫子，以及與這齣劇交織的人們所共同訴說的故事。官方曾公開宣傳短片，一睹男主角姜河那在劇中的造型。

姜河那飾演「劉在憲」，是一位舞台劇演員。生活雖然匱乏，但擁有積極樂觀的性格。為了實現罹癌的慈金順（高斗心 飾）的心願，而扮演她的孫子。劇組表示，姜河那自首次拍攝就展現熱情演技，並完美投入角色。觀眾們可以多多期待他全新魅力的變身。

河智苑飾演「朴世妍」，是慈金順的孫女。雖然是「財閥繼承女」，但她也是從基層開始做起，才當上「樂園酒店」的總經理。這是河智苑繼2019年《巧克力》後時隔3年回歸小螢幕。劇組表示，河智苑以扎實演技和獨一無二的氛圍展現壓倒性的存在感，每次拍攝都仔細確認，完成有深度的表演。



值得一提的是，《謝幕》有許多實力派演員加盟，而姜河那與高斗心繼2019年播出的《山茶花開時》後，二次合作。當時，兩人在劇中飾演「母子」，這次則將飾演「（偽）祖孫」，不少觀眾已經開始期待了。

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞