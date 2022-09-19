[分集劇情]《黑話律師》市長得勢竊笑不斷更要拚連任！潤娥強顏歡笑瞞病情也太虐！（EP15）

[有雷]《黑話律師》本週的兩集都創下自身最高收視率，市長金柱憲害死了老人家甚至還竄改遺囑，讓自己與太太幾乎得到了所有經營權，更要把想競選市長揭開弊案的李鍾碩踩在腳下，於是加入市長選舉行列。潤娥病情比自己想像中更嚴重，在選舉結束前她選擇強顏歡笑獨自承受痛苦……

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《黑話律師》朴昌浩（李鍾碩飾）率人來到姜會長的告別式，告訴市長崔道河（金柱憲飾）自己早已知道他的真實身份，也知道老人家並非死於意外。同時孔之勳（楊慶元飾）也很介意遺囑的安排，在調查之下才發現又被擺了一道，老人家旗下幾乎所有公司經營權都落在崔道河以及太太玄朱希的名下，讓其他NR組織的成員都忿忿不平，於是孔之勳轉而支持朴昌浩競選。朴昌浩也提醒了孔之勳，若找到姜會長的親生兒子，也可能逆轉繼承的部份遺產。



崔道河握有如此多的資源，原本打算進軍國會的他，竟宣布參與選舉爭取市長的連任，佔盡優勢的他自然在民調排名第一，也是阻擋朴昌浩的最大絆腳石。崔道河甚至向太太坦白自己隱瞞身份潛伏在老人家身邊，但因為愛而無法說出真相，讓朱希感動並仍願意相信他，崔道河卻總在背後露出奸詐的竊笑，因為他的計畫一步步達到成功的目標。



薇瑚（潤娥飾）身體出現異常狀況，檢查後被判定是急性淋巴癌末期，知道自己時日無多，卻不希望昌浩為了她而分心選戰，於是她在人前總是若無其事強顏歡笑，只能多多爭取與昌浩相處的時間，並說「希望你成為一個好的Big Mouse」，而昌浩還表示，兩人至少能夠一起生活50年，讓薇瑚在夜晚面對病情的惡化而感到無助又傷心。



薇瑚持續留意著自己救回的連續殺人犯卓廣淵，而他也因病重而離世，此時其妹妹才告訴了薇瑚，二哥是為了媽媽的手術費而替人冒名頂罪入獄，而真正的殺人犯另有其人。



朴昌浩與崔道河即將進行電視辯論會，崔道河自然也蒐集了許多對朴昌浩不利的事件，甚至安插了自己的人馬成為當日參與錄影的提問市民代表。薇瑚見狀決定把握時間調查神秘養殖場，於是在辯論當日直接與傑利前往突襲調查，她能獲得有力證據給崔道河致命的一擊嗎？



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