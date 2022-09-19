[分集剧情]《黑话律师》市长得势窃笑不断更要拚连任！润娥强颜欢笑瞒病情也太虐！（EP15）

[有雷]《黑话律师》本周的两集都创下自身最高收视率，市长金柱宪害死了老人家甚至还窜改遗嘱，让自己与太太几乎得到了所有经营权，更要把想竞选市长揭开弊案的李钟硕踩在脚下，於是加入市长选举行列。润娥病情比自己想像中更严重，在选举结束前她选择强颜欢笑独自承受痛苦……

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《黑话律师》朴昌浩（李钟硕饰）率人来到姜会长的告别式，告诉市长崔道河（金柱宪饰）自己早已知道他的真实身份，也知道老人家并非死於意外。同时孔之勋（杨庆元饰）也很介意遗嘱的安排，在调查之下才发现又被摆了一道，老人家旗下几乎所有公司经营权都落在崔道河以及太太玄朱希的名下，让其他NR组织的成员都忿忿不平，於是孔之勋转而支持朴昌浩竞选。朴昌浩也提醒了孔之勋，若找到姜会长的亲生儿子，也可能逆转继承的部份遗产。



崔道河握有如此多的资源，原本打算进军国会的他，竟宣布参与选举争取市长的连任，占尽优势的他自然在民调排名第一，也是阻挡朴昌浩的最大绊脚石。崔道河甚至向太太坦白自己隐瞒身份潜伏在老人家身边，但因为爱而无法说出真相，让朱希感动并仍愿意相信他，崔道河却总在背后露出奸诈的窃笑，因为他的计画一步步达到成功的目标。



薇瑚（润娥饰）身体出现异常状况，检查后被判定是急性淋巴癌末期，知道自己时日无多，却不希望昌浩为了她而分心选战，於是她在人前总是若无其事强颜欢笑，只能多多争取与昌浩相处的时间，并说「希望你成为一个好的Big Mouse」，而昌浩还表示，两人至少能够一起生活50年，让薇瑚在夜晚面对病情的恶化而感到无助又伤心。



薇瑚持续留意著自己救回的连续杀人犯卓广渊，而他也因病重而离世，此时其妹妹才告诉了薇瑚，二哥是为了妈妈的手术费而替人冒名顶罪入狱，而真正的杀人犯另有其人。



朴昌浩与崔道河即将进行电视辩论会，崔道河自然也搜集了许多对朴昌浩不利的事件，甚至安插了自己的人马成为当日参与录影的提问市民代表。薇瑚见状决定把握时间调查神秘养殖场，於是在辩论当日直接与杰利前往突袭调查，她能获得有力证据给崔道河致命的一击吗？



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