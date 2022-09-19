IU自爆1年前開始耳朵出問題，演唱會上聽不清，兩天宛若地獄！和粉絲約定再走14年

K-POP界SOLO女歌手第一人IU在個人演唱會上公開了一個令人惋惜的消息，另粉絲們震驚的同時十分擔憂。

9月18日，IU在首爾舉辦大型個人演唱會「The Golden Hour」，演唱了一首又一首經典歌曲，將現場氣氛推向高潮。 最後的安可舞台上，再次亮相的IU顯得有些激動，她用略帶顫抖的聲音說道：「最近2個月一直都很不安，擔心無法正常演出，今天的演出其實有些困難，一般來說都是演出第一天會比較困難，第二天因為熟悉了流暢會變得輕鬆，其實是我耳朵出了點問題，籌備過程中一直提心吊膽。 」



IU的話語剛落，就已經引得全場粉絲擔心，她繼續表示：「一年前開始耳朵有些不受控制，不是聽力問題，從昨天開始到今天如同地獄般煎熬，今天從第一首歌就帶著不知道會怎樣的心情開始，還是那句老話，今天的演唱會也是你們完成的。 因為你們的支持，出道14年的我才能舉辦這種規模的演唱會，我能感受到大家為我慶祝的這份心情，雖然演出的過程有些艱難，但我依舊感到幸福，真的很神奇，我愛你們、謝謝你們、抱歉，這些話語不足以表達我的心情，我會帶著今天的記憶，以謙卑的姿態再走14年。」



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