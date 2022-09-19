三段高音成絕版！IU演唱會《The Golden Hour》出動無人機&熱氣球，宣佈這兩首歌不會再唱！

IU上週末在蠶室運動場舉辦演唱會《The Golden Hour：在橘色太陽下》，華麗的舞台和扎實唱功帶給粉絲無比的回憶，沒想到兩首經典歌曲竟是最後一次演唱了！

IU時隔3年舉辦線下演唱會，成為第一位站上首爾奧林匹克主競技場舞台的韓國女歌手。 週末兩天共有8萬5千名歌迷到場，IU也一如往常向每位歌迷贈送了坐墊，十分貼心。





IU在日落時分的選擇了《eight》和《Celebrity》作為開場歌曲，配合橘色應援燈，瞬間將氣氛拉高：



唱《草莓月亮》時IU特意搭乘草莓月亮造型的熱氣球繞場一周，讓2樓、3樓的粉絲也能近距離看到她：



IU表示今天是《Palette》和《好日子》的「畢業典禮」，以後不會再把它們放進正式歌單：「25歲寫了《Palette》，真的非常珍愛它。 今年開始步入30代，想把這首歌留給25歲的知恩，那是我人生中最美好的時光。 30代也在經歷不遜於那時的美好瞬間，所以我想沒必要繼續抓著這首歌。」



關於《好日子》，IU則表示：「這是我18歲時唱的歌，歌詞裡說「我喜歡哥哥」，但現在哥哥好像不多了（笑）。 來到現場的歌迷很多是小學生，也就是我唱這首歌時剛剛出生，不知道IU有這首代表曲。 為了呈現更加嶄新的公演，也許需要新的嘗試。」



IU唱每首歌之前都分享選曲原因，例如最能表達她身份感的《膝蓋》、過去3年間逆襲的《牽起我的手》和《Blueming》等等，每一個細節交流都讓人感受到她的用心。



演唱會末尾出動無人機show，依次擺出IU頭像、UAENA的logo、鐘錶的模樣，就連附近的漢江公園都可看到。 緊接著IU演唱《時間之外》，歌聲真的太美啦！



아니 나는 분명 아이유콘서트에 왔는데 드론쇼랑 불꽃놀이까지 봐도 되는거임 ??? 저지금 주경기장이아니라 디즈니랜드에온거같아요 pic.twitter.com/RPbaSot44m — (@hamhaammm) September 17, 2022

드론 띄우고 시간의 바깥 불러 제낀다 나 미친다 pic.twitter.com/BbJz3gUEPX — 깡 (@1day1kkkang) September 17, 2022

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞