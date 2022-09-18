MONSTA X亨元以演技偶像回歸！聯手EXO Xiumin合推新戲明年播，網友歡呼：超期待～

帥到讓李泳知超有負擔的男人，這次要來帥死你。

還記得之前出演李泳知主持的網路節目《雖然沒準備什麼菜》，讓她被電到語無倫次的嘉賓嗎？MONSTA X成員亨元這次帶來了新消息，將加入新劇《社長偶像超市》的演員行列，和EXO成員Xiumin共演，這是一部講述偶像團體出身的成員們，一起經營超市的故事，預計於明年播出，好期待兩位的火花啊！



而Xiumin之前就曾出演網劇《愛上挑戰》及電影《鳳伊金先達》，如今時隔數年接下韓劇讓大家超興奮，還宣布今年9月底要發行個人首張專輯，成為EXO隊內第7位以Solo歌手推出個人專輯的成員。積極的活動安排，讓我們之後可以常常看到Xiumin出現！



而亨元之前曾出演戲劇《高品格單戀》，近期在團體活動中持續受到高度關注，特別是上了李泳知的Youtube節目後，目前點擊數已突破800萬。宣布接演新戲後，下方還有網友問這就是李泳知節目的嘉賓嗎？真的好帥好期待！亨元真的人氣爆表呀！點這邊再回味一次吧，每次看都要笑翻了。



好奇到時播出後又有多少人要被帥到語無倫次XD翻了一下亨元的Instagram，他的臉真的太好看太精緻了，很能體會李泳知的心情QQ大家到時記得先深吸一口氣再看劇呀～



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