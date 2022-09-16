《爭鋒相辯》新劇照鄭麗媛抱李奎炯！預告搞笑又懸疑，李奎炯為了審判試吃避孕藥，還變嫌疑人

「小迷糊」在這部劇也有點迷糊耶XDD

由《魔女法庭》鄭麗媛搭搭檔《機智牢房生活》「小迷糊」李奎炯攜手演出，Disney+全新原創劇《爭鋒相辯》將在下週播出，日前釋出了全新海報、劇照與預告。

《爭鋒相辯》講述為了成功不惜一切代價的狠毒律師「盧昔意」（鄭麗媛 飾），和一旦盯上某事就會赴湯蹈火的古怪律師「左時白」（李奎炯 飾），兩位截然不同的律師攜手追查真相的法庭懸疑劇。除’了鄭麗媛與李奎炯之外，鄭進永（鄭鎮泳）飾演大型律師事務所「長山」代表「張基道」。

▼三人海報字樣寫著：迴避、捏造或是挖掘



上一批劇照‎是警局求情以及互找麻煩(?)，盧昔意與左時白新一批劇照一樣少不了「爭鋒相辯」，到多了親暱互動。盧昔意半躺在左時白身上抱著他、眼神望向遠處，不曉得是在躲些什麼？



除此之外還有張基道相關劇照，金惠恩飾演的張基道妻子兼李厚建設常務「吳河蘭」也首度出現。



不同於‎先前的預告，新一支預告更完整呈現故事主軸。盧昔意與左時白從相遇就不對盤，左時白直白的嗆盧昔意就是長山的走狗，想不到盧昔意竟問是哪種品種、表明自己最喜歡西施犬，左時白聽了忍不住跟著回應：「我也喜歡西施犬……」



左時白搞笑的事不只一樁，某次他竟被事務所同事撞見吃避孕藥，同事不可思議的問他為何要吃，左時白竟反過來問：「這個一天能吃兩顆嗎？」左時白與盧昔意稍後就在同一場審判中對決，原來左時白是為了攸關藥物的審判「試吃」避孕藥。



氣氛接著急轉直下，一隻帶著手套血淋淋的手，搭配著張基道的聲音：「明知道是錯的，為何還那樣做？」接著左時白意志消沉的從警局走出來：「記得的人如果消失了，真相也會隨之消失。」還疑似有個聲音指使左時白發洩憤怒報仇。



不僅盧昔意問左時白是不是殺人了，連左時白自己也看向自己的手自問：「我，殺了人嗎？」這到底是怎麼回事？



另外，《爭鋒相辯》改編自同名散文集，劇中案件是以真實事件作為基底，好奇觀眾不妨等待播出，首播日為9月21日。

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