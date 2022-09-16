《争锋相辩》新剧照郑丽媛抱李奎炯！预告搞笑又悬疑，李奎炯为了审判试吃避孕药，还变嫌疑人

「小迷糊」在这部剧也有点迷糊耶XDD

由《魔女法庭》郑丽媛搭搭档《机智牢房生活》「小迷糊」李奎炯携手演出，Disney+全新原创剧《争锋相辩》将在下周播出，日前释出了全新海报、剧照与预告。

《争锋相辩》讲述为了成功不惜一切代价的狠毒律师「卢昔意」（郑丽媛 饰），和一旦盯上某事就会赴汤蹈火的古怪律师「左时白」（李奎炯 饰），两位截然不同的律师携手追查真相的法庭悬疑剧。除’了郑丽媛与李奎炯之外，郑进永（郑镇泳）饰演大型律师事务所「长山」代表「张基道」。

▼三人海报字样写著：回避、捏造或是挖掘



上一批剧照‎是警局求情以及互找麻烦(?)，卢昔意与左时白新一批剧照一样少不了「争锋相辩」，到多了亲昵互动。卢昔意半躺在左时白身上抱著他、眼神望向远处，不晓得是在躲些什么？



除此之外还有张基道相关剧照，金惠恩饰演的张基道妻子兼李厚建设常务「吴河兰」也首度出现。



不同於‎先前的预告，新一支预告更完整呈现故事主轴。卢昔意与左时白从相遇就不对盘，左时白直白的呛卢昔意就是长山的走狗，想不到卢昔意竟问是哪种品种、表明自己最喜欢西施犬，左时白听了忍不住跟著回应：「我也喜欢西施犬……」



左时白搞笑的事不只一桩，某次他竟被事务所同事撞见吃避孕药，同事不可思议的问他为何要吃，左时白竟反过来问：「这个一天能吃两颗吗？」左时白与卢昔意稍后就在同一场审判中对决，原来左时白是为了攸关药物的审判「试吃」避孕药。



气氛接著急转直下，一只带著手套血淋淋的手，搭配著张基道的声音：「明知道是错的，为何还那样做？」接著左时白意志消沉的从警局走出来：「记得的人如果消失了，真相也会随之消失。」还疑似有个声音指使左时白发泄愤怒报仇。



不仅卢昔意问左时白是不是杀人了，连左时白自己也看向自己的手自问：「我，杀了人吗？」这到底是怎么回事？



另外，《争锋相辩》改编自同名散文集，剧中案件是以真实事件作为基底，好奇观众不妨等待播出，首播日为9月21日。

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