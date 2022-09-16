[花絮片]《依法相愛吧》「公主抱」名場面李世榮只擔心自己太胖！李昇基大讚李世榮罵人演技讚

《依法相愛吧》是一部浪漫愛情小品，雖然每一集由男女主角李昇基與李世榮合力解決居民在法律上可能遇到的困難，但其實重點是在於兩人的甜甜曖昧情愫，以及如何解開男主角隱藏的心結，花絮比正片更有趣！

首先是李昇基拍攝在屋內唱歌的畫面，劇情原本就設定是各演員在各自的空間內演奏，而在網路呈現合奏的Band，單獨拍攝的時候李昇基顯得有些尷尬。李昇基表示不用彩排直接來了，李世榮還問李昇基會緊張嗎？李昇基拿出歌手威嚴說「不會，這種演出怎麼能緊張」，但表情卻出賣了他，連導演都用對講機表示他看起來有些害羞。



接下來是兩人一起前往都韓建設找法務組理論的戲碼，李世榮先是狂笑，然後像機關槍一樣喋喋不休說出一串台詞，不過導演卻希望她聲調應該再提高一些，於是李世榮又再度嘗試。這一次她仰頭狂笑的時候，連坐在一旁的李昇基都偷偷笑了出來，完成後他還大大稱讚李世榮非常會駕馭這種戲碼。



而兩人的曖昧名場面，也就是在夜晚咖啡店中的公主抱了，只見一開始李昇基一直思考著兩人接下來的動作應該如何等等，而李世榮卻似乎若有所思，接著她說「我覺得我有點重」，擔心李昇基是否能抱得起她？李昇基也開玩笑問她「午餐吃了很多嗎？」直到彩排時李昇基穩穩抱起她，還可看出他的禮貌手，李世榮這才露出安心的笑容，也完美地完成了這場戲。（這才第三集，感覺後面還有更多公主抱）



《依法相愛吧》上一集結尾已預告李昇基與李世榮的戀愛即將正式展開，兩人能夠攜手解決更多案件，也希望每一集繼續撒糖撒滿下去！



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