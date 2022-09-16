時隔三年舉行線下演唱會，練習花絮曝光！IU 表示後悔：「我怎麼只訂了兩天呢？我應該訂三週」

IU 將在在首爾奧林匹克主競技場舉辦演唱會《The Golden Hour：在橙色太陽下》。她也是第一位在這個場地（有69000個座位）舉辦單獨演唱會的韓國女歌手。

近日，官方頻道公開一段演唱會預告，一開始 IU 就表示：「啊...我怎麼只訂了兩天呢？我應該訂四次、訂三週...」此前一般預售時，共有43萬人在線排隊，需等待122小時，如果再多加開幾場，肯定還是會有超多人等著買票吧 XD



影片中，是 IU 和 IU Team 準備演唱會的片段。由於這次的場地又更大，IU 說道：「我一個人額外練習了很多次，我沒有想到我會練得像練習生時期那樣，我怕到時候耳返出問題，就多次嘗試摀住耳朵練習唱歌，所以我一個人練習的時候就不怎麼開心。」



而 Dancer、樂隊、和聲等都為了演唱會努力練習，IU ：「這次的表演真的沒有緩衝的時間，所以在舞台上的人，都在埋怨我呢！我本人也在埋怨我自己，怎麼把時間表計畫成這樣...不過觀眾們應該會喜歡這種吧！」之後練習時，IU 對大家說：「我真的好累～第一次準備得這麼累，但是唯獨我們 Dancer 覺得這次的表演比之前輕鬆，我絕對不允許有人感到輕鬆，我要大家都累！」 IU Team 真的太有趣啦～



IU 還提到17、18日會升起特別的月亮，無論是陰天、雨天都會升起。最後，她也說：「我有一個大夢想，想在演出史上留下我的足跡，我曾在採訪說過這樣的話。只要我不出錯...這個腳都已經踩上了，就只要我不出錯...我會做好的，請大家多多期待！」

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