本週播出大結局！《黑話律師》EP.15先公開：孔代表被嚇到跌倒，看到朴昌浩出現卻說：地板太滑 XD

《黑話律師》EP.14 中，朴昌浩（李鍾碩 飾）為了徹底揭開籠罩在九川市的黑色陰謀，對抗崔道河（金柱憲 飾），宣佈參選九川市長。

爲了堂堂正正地對抗崔道河，比起黑暗之王「Big Mouse」，更需要正當的權力。但是...將成爲他最大幫手姜會長（全國煥 飾）因崔道河的計謀而死亡，再加上雪上加霜，讓他的支持率也跌入谷底。



公開的 EP.15 先公開影片中，孔代表（楊慶元 飾）在停車場被車子包圍，還嚇到滑倒。之後朴昌浩、傑利（郭東延 飾）等人從車子走下來，孔代表：「我還以為是誰呢？地板...真滑！怎麼了？有什麼事要說嗎？」孔代表還指了周圍，表示有很多 CCTV：「你是要綁架我？」



朴昌浩：「姜會長不是因為心臟麻痺死掉的。」孔代表：「難道要把他的棺材打開問問他？」朴昌浩也對他說：「遺書公開之後，你會主動來找我。那時候你可別哭著說什麼，讓我幫幫你，先毀掉信義的人是你。」孔代表也誇下海口：「絕對不會發生這種事，你和我都各自好好生活就行了。」

公開的劇照中，朴昌浩難得面帶微笑，輕鬆地享受著這氣氛。楊會長（宋景哲 飾）的家人們和「Big Mouse」組織成員等無條件爲朴昌浩的選舉貢獻力量，注入了希望。對此，朴昌浩、高薇瑚（潤娥 飾）和「Big Mouse」組織將如何提高此次選舉的支持率？朴昌浩又會如何對抗崔道河？刺激人們的好奇心。



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