本周播出大结局！《黑话律师》EP.15先公开：孔代表被吓到跌倒，看到朴昌浩出现却说：地板太滑 XD

《黑话律师》EP.14 中，朴昌浩（李钟硕 饰）为了彻底揭开笼罩在九川市的黑色阴谋，对抗崔道河（金柱宪 饰），宣布参选九川市长。

爲了堂堂正正地对抗崔道河，比起黑暗之王「Big Mouse」，更需要正当的权力。但是...将成爲他最大帮手姜会长（全国焕 饰）因崔道河的计谋而死亡，再加上雪上加霜，让他的支持率也跌入谷底。



公开的 EP.15 先公开影片中，孔代表（杨庆元 饰）在停车场被车子包围，还吓到滑倒。之后朴昌浩、杰利（郭东延 饰）等人从车子走下来，孔代表：「我还以为是谁呢？地板...真滑！怎么了？有什么事要说吗？」孔代表还指了周围，表示有很多 CCTV：「你是要绑架我？」



朴昌浩：「姜会长不是因为心脏麻痹死掉的。」孔代表：「难道要把他的棺材打开问问他？」朴昌浩也对他说：「遗书公开之后，你会主动来找我。那时候你可别哭著说什么，让我帮帮你，先毁掉信义的人是你。」孔代表也夸下海口：「绝对不会发生这种事，你和我都各自好好生活就行了。」

公开的剧照中，朴昌浩难得面带微笑，轻松地享受著这气氛。杨会长（宋景哲 饰）的家人们和「Big Mouse」组织成员等无条件爲朴昌浩的选举贡献力量，注入了希望。对此，朴昌浩、高薇瑚（润娥 饰）和「Big Mouse」组织将如何提高此次选举的支持率？朴昌浩又会如何对抗崔道河？刺激人们的好奇心。



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