7年情侶依舊超閃！金宇彬♥申敏兒巴黎甜蜜約會被目擊，偶遇粉絲還大方打招呼～

近日，有網友上傳在巴黎偶遇金宇彬與申敏兒的照片。

照片中，金宇彬身穿藍色 T-shirt 和灰色牛仔褲，申敏兒則戴著漁夫帽、白色衣服和褲子搭配土黃色外套。兩人並排坐在咖啡廳外，一起看著手機聊著天，之後還對視並排走在一起，滿滿的CP感啊～！

該名網友還分享偶遇後記：「在瑪黑區旁邊街角一間很普通的咖啡廳，他倆坐在我後面的桌子，簡直太激動了！看見一個人在打電話，側臉很像金宇彬，沒想到就是，看起來是私人行程，只有他們兩個人素顏，沒有合影，走的時候金宇彬還過來說了拜拜。」



日前，金宇彬與申敏兒出演治癒劇《我們的藍調時光》，劇中他們分別和韓志旼、李炳憲有著愛情戲，並以最敬業的精神完成電視劇拍攝。隨然在劇中兩人沒什麼互動，不過金光奎分享的演員私下聚餐照中，金宇彬與申敏兒罕見的「同框照」也引發討論。



而兩人在2015年2月因為拍攝同一服飾品牌代言廣告而互相產生好感，5月開始交往，至今已公開戀愛7年。期間，申敏兒還陪著金宇彬一起對抗癌症，傳為佳話，希望歐爸和歐膩一定要繼續幸福啊♥



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞