果然是喜劇來著！南宮珉主演《千元律師》全體海報KUSO法國名畫，人物海報又走復古雜誌風

海報設計很受好評！話說張勝准律師（崔代勳）XDD

即將開播的《千元律師》，日前已釋出全員海報及主演群個人海報，海報一看就是走搞笑路線，和預告內容十分能相襯，公開後頗受好評。

《千元律師》最早的海報是設計成販賣機的模樣，只要投一千元就能得到千智勳律師（南宮珉 飾），有趣的配合故事主軸：只要一千元就能雇用千智勳作為委任律師。



另一款海報則囊括了四位主演，一看就是KUSO自法國名畫《自由領導人民》，千智勳模仿自由女神插著「千元旗」，旗面上的千元頭像正是自己，而他身邊圍繞著徐民赫檢察官（崔代勳 飾）、律師事務所實習生白瑪麗（金智恩 飾）與事務長謝武長（朴鎮宇 飾）。



主演群個人海報有三，千智勳、白瑪麗與徐民赫，更強烈的展現了三位主角的性格。此系列海報走復古雜誌風格，雜誌名即《千元律師》，副標題「委託費只要1000元就為您辯護！」，宗旨：教你如何活得像個人。

「瘋狂律師來了！」「這時代真正的英雄」《千元律師》頭號人物正是千智勳，顧名思義花一千元就能委託，就算沒有勝算的案子，他也會把你當親人般全力以赴，他的辯護絕對會讓你感動不已！



「讓人傷腦筋的律師實習生來了！」「這個時代真正的『英雌』」《千元律師》第二號人物白瑪麗，兼具美貌與知性，是司法研修院首席祕書官以及國內最大的律師事務所長孫，卻無奈成了只收千元委託費的律師，展開了流淚成長記！



和上述兩位不同，徐民赫的目標不是為人辯護，是「全心全意望著某人」！這位《千元律師》第三號人物是讓人頭痛的檢察官，也是「這時代真正的浪漫主義者」，表面上是守護著法律，實際上卻只想守護一個人，一心一意想當個新郎官，他冒冒失失又令人哭笑不得的單戀即將展開！



個人海報一公開就受到網友好評，不少網友不約而同表示這批海報「很有存在感」、「設計很漂亮」或是「劇情肯定會很有趣」，也有一些《非常律師禹英禑》的劇迷見到「張勝准律師」崔代勳就笑出來，因為風格完全顛覆了啊！這是從「慣上司律師」變成「癡情檢察官」了嗎？

*延伸閱讀：‎多產演員崔代勳！從《非常律師禹英禑》的難搞上司變身《千元律師》檢察官！‎

《千元律師》將在23日起每週五六播出。最後附上預告及海報拍攝花絮：







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