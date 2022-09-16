果然是喜剧来著！南宫珉主演《千元律师》全体海报KUSO法国名画，人物海报又走复古杂志风

海报设计很受好评！话说张胜准律师（崔代勋）XDD

即将开播的《千元律师》，日前已释出全员海报及主演群个人海报，海报一看就是走搞笑路线，和预告内容十分能相衬，公开后颇受好评。

《千元律师》最早的海报是设计成贩卖机的模样，只要投一千元就能得到千智勋律师（南宫珉 饰），有趣的配合故事主轴：只要一千元就能雇用千智勋作为委任律师。



另一款海报则囊括了四位主演，一看就是KUSO自法国名画《自由领导人民》，千智勋模仿自由女神插著「千元旗」，旗面上的千元头像正是自己，而他身边围绕著徐民赫检察官（崔代勋 饰）、律师事务所实习生白玛丽（金智恩 饰）与事务长谢武长（朴镇宇 饰）。



主演群个人海报有三，千智勋、白玛丽与徐民赫，更强烈的展现了三位主角的性格。此系列海报走复古杂志风格，杂志名即《千元律师》，副标题「委托费只要1000元就为您辩护！」，宗旨：教你如何活得像个人。

「疯狂律师来了！」「这时代真正的英雄」《千元律师》头号人物正是千智勋，顾名思义花一千元就能委托，就算没有胜算的案子，他也会把你当亲人般全力以赴，他的辩护绝对会让你感动不已！



「让人伤脑筋的律师实习生来了！」「这个时代真正的『英雌』」《千元律师》第二号人物白玛丽，兼具美貌与知性，是司法研修院首席秘书官以及国内最大的律师事务所长孙，却无奈成了只收千元委托费的律师，展开了流泪成长记！



和上述两位不同，徐民赫的目标不是为人辩护，是「全心全意望著某人」！这位《千元律师》第三号人物是让人头痛的检察官，也是「这时代真正的浪漫主义者」，表面上是守护著法律，实际上却只想守护一个人，一心一意想当个新郎官，他冒冒失失又令人哭笑不得的单恋即将展开！



个人海报一公开就受到网友好评，不少网友不约而同表示这批海报「很有存在感」、「设计很漂亮」或是「剧情肯定会很有趣」，也有一些《非常律师禹英禑》的剧迷见到「张胜准律师」崔代勋就笑出来，因为风格完全颠覆了啊！这是从「惯上司律师」变成「痴情检察官」了吗？

*延伸阅读：‎多产演员崔代勋！从《非常律师禹英禑》的难搞上司变身《千元律师》检察官！‎

《千元律师》将在23日起每周五六播出。最后附上预告及海报拍摄花絮：







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