真的超寵粉♥IU演唱會又為所有粉絲準備坐墊！觀眾超強大：金秀賢、BTS柾國、TWICE志效＆定延等人到場！

真的超寵粉♥IU演唱會又為所有粉絲準備坐墊！觀眾超強大：金秀賢、BTS柾國、TWICE志效＆定延等人到場！

明星   2022年9月18日   星期日14:11   Yuan  

（封面圖源：Twitter@ch__1020、Twitter@_IUofficial）

IU 在17日、18日於首爾奧林匹克主競技場舉辦演唱會《The Golden Hour：在橙色太陽下》，這也是她時隔3年再次舉行線下演唱會。

（圖源：Twitter@_IUofficial）

而 IU 在2018年舉行演唱會時，由於當時首爾的溫度只有6度，她的媽媽怕粉絲的屁股會疼又涼，私費製作坐墊放在所有的座位席上，且演唱會結束是可以帶走的，「超暖的逆應援」當時在網路上引發熱議。之後，IU 每次的演唱會都會準備坐墊給粉絲，這次當然也不例外，是薄荷綠色的坐墊（每次的顏色都會不同）～

當天，更有不少明星們出席了演唱會，像是每場必到的好姐妹劉寅娜、金秀賢、平時以 IU 粉絲聞名的 BTS 防彈少年團柾國、TWICE 志效＆定延、2AM 任瑟雍、VIVIZ Umji 、TXT 秀彬＆杋圭、Golden Child 周燦、歌手 Rothy、姜知英、權恩妃、朴率美等。
（圖源：IG@soohyun_k216） （圖源：IG@kkangjji_） （圖源：IG@kkangjji_）

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