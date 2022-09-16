又有「多男圍繞著一女」的青春愛情劇！辛叡恩、厲雲、姜勳、鄭乾柱四位大勢演員共譜《花書生熱戀史》

這個陣容大家怎麼看～辛叡恩、厲雲、姜勳這三位戲約超多的！而鄭乾柱又要和「端午」對戲了！

SBS已著手2023年電視劇企劃，最新消息將推出古裝劇《花書生熱戀史》（꽃선비 열애사），由四位大勢演員辛叡恩、厲雲、姜勳與鄭乾柱攜手演出。



《花書生熱戀史》背景是朝鮮時代，聚焦在朝鮮時代版共生屋（Share House）客棧「梨花園」（이화원暫譯）的老闆，以及懷有秘密入住的花書生三人幫，這四位青年的羅曼史，題材不僅止於古裝與愛情，還有懸疑。

辛叡恩今年演出的作品相當多，除了在《柔美的細胞小將2》扮演「多恩」，她還演出韓版《不能說的秘密》，更連續接演《The Glory》與《第三人稱復仇》，如今再加《花書生熱戀史》，邀約相當熱烈。



辛叡恩將在《花書生熱戀史》扮演含著金湯匙出身的小女兒，不過一夕間成為一家之主，成為替書生們準備住宿服務的「梨花園」客棧主人「尹端午」，是個處處為生計而著想，可愛且自信的成長型人物。



去年底主演人氣劇集《成年實習生》小有名氣的厲雲，在《讀取惡心的人們》扮演「宇宙宙」後，陸續傳出接演《沒出息的歷史》與《借來的身體》，而《花書生熱戀史》不僅是他首次挑戰古裝劇，也是他的第一部第一男主角（男一）作品！



厲雲飾演「姜山」，外表有著領袖風範，內在有著溫暖。姜山雖然習慣獨處，但入住梨花園後與客棧主人尹端午、花書生金時閱及鄭柳河變得熟識。



以《衣袖紅鑲邊》「洪德老」爆紅後接演了韓版《想見你》，目前正在《小女子》飾演「河鍾浩」的姜勳，將扮演帥氣又平易近人的魅力角色「金時閱」，是個愛玩又愛耍小聰明的典型少爺，不過非常路見不平、無所畏懼。他在梨花園經常和端午鬥嘴，還會提供她戀愛諮詢，兩人成為了好朋友。



鄭乾柱繼《意外發現的一天》又接演了「女主角名為『端午』」的戲，一樣是三男圍繞著一女的戲碼。在《花書生熱戀史》裡，鄭乾柱扮演出生貴族家門的書生「鄭柳河」，但從小備受父母冷落，不過也造就了他善於觀察他人臉色的細膩性格。他為了準備科舉而留宿於梨花園，受到了尹端午相當多的安慰。



而製作團隊也可以說是「收視保證」，編劇為《岬童夷》《Royal Family》（豪門之路）權音美，導演為《公主的男人》《暗行御史：朝鮮秘密搜查團》金政珉。SBS官方稱辛叡恩、厲雲、姜勳與鄭乾柱是「四位清新大勢演員」，敬請觀眾期待他們詮釋的，「透過文字學習愛情的梨花園主人」與「朝鮮版F3花書生」之間的青春古裝劇。

《花書生熱戀史》有望接檔《消防局旁的警察局》作為SBS金土劇播出，明年上半年首播。

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