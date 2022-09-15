人氣漫改劇《今生也請多指教》4主演選角曝光！申惠善＆安普賢有望與河允景＆安東久合作！

《今生也請多指教》改編自韓國同名網路漫畫，講述重生19次的女主角「潘知音」，和前世（第18次重生）遇到的命運般的男人「文瑞夏」重逢後，所發生的奇幻愛情故事。
申惠善飾演「潘知音」，她是一個有能力的職業女性，她憑藉前世的記憶和經驗，成爲了備受期待的人才。但是，她關心的只有與文瑞夏的重逢，最大的競爭對手就是前世的自己，即只知道文瑞夏的事實，依然向著愛情直行的女人。（延伸閱讀：《今生也請多指教》開拍！黑色長髮幾乎成為「標誌」，申惠善這次的髮型似乎是第一次見～）
安普賢飾演「文瑞夏」，是財閥家兒子，與9歲時的初戀姐姐去遊樂園時發生交通事故後產生心理創傷。
此外，男二女二的選角也在近期公開！河允景有望出演女二「尹貂媛」，是女主角前世尹珠媛的妹妹，一直暗戀文瑞夏的秘書河道允；安東九有望飾演文瑞夏的祕書兼多年朋友「河道允」一角。
河允景在《機智醫生生活》飾演神經外科研究醫師「許善彬」，今年在《非常律師禹英禑》飾演「崔秀妍」一角，這角色如春日陽光般溫暖、善良、柔軟，因此有「春日暖陽」的稱號，每部作品都展現穩定的演技，讓人期待她的下一部作品呢！
而安東久2019年通過《風在吹》出道，之後出演過《天氣好的話，我會去找你》和《Sweet Home》等劇。今年在《那年，我們的夏天》中，飾演崔雄（崔宇植 飾）的經紀人「具恩浩」一角，之後在《雪降花》中飾演陸軍士官學員「崔炳泰」一角，而備受關注。
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