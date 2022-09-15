人气漫改剧《今生也请多指教》4主演选角曝光！申惠善＆安普贤有望与河允景＆安东久合作！

《今生也请多指教》改编自韩国同名网路漫画，讲述重生19次的女主角「潘知音」，和前世（第18次重生）遇到的命运般的男人「文瑞夏」重逢后，所发生的奇幻爱情故事。

申惠善饰演「潘知音」，她是一个有能力的职业女性，她凭藉前世的记忆和经验，成爲了备受期待的人才。但是，她关心的只有与文瑞夏的重逢，最大的竞争对手就是前世的自己，即只知道文瑞夏的事实，依然向著爱情直行的女人。（延伸阅读：《今生也请多指教》开拍！黑色长发几乎成为「标志」，申惠善这次的发型似乎是第一次见～）



安普贤饰演「文瑞夏」，是财阀家儿子，与9岁时的初恋姐姐去游乐园时发生交通事故后产生心理创伤。



此外，男二女二的选角也在近期公开！河允景有望出演女二「尹貂媛」，是女主角前世尹珠媛的妹妹，一直暗恋文瑞夏的秘书河道允；安东九有望饰演文瑞夏的秘书兼多年朋友「河道允」一角。



河允景在《机智医生生活》饰演神经外科研究医师「许善彬」，今年在《非常律师禹英禑》饰演「崔秀妍」一角，这角色如春日阳光般温暖、善良、柔软，因此有「春日暖阳」的称号，每部作品都展现稳定的演技，让人期待她的下一部作品呢！



而安东久2019年通过《风在吹》出道，之后出演过《天气好的话，我会去找你》和《Sweet Home》等剧。今年在《那年，我们的夏天》中，饰演崔雄（崔宇植 饰）的经纪人「具恩浩」一角，之后在《雪降花》中饰演陆军士官学员「崔炳泰」一角，而备受关注。



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