狂反轉燒腦劇《獵鑽緝兇》今晚結局！深信22年的事情竟非表面所見，倒數兩集太催淚（含EP.15劇透）

完全沒料到事情會發展成這樣，好想喊安普賢（權民祖）快回來……

演技男神池晟所主演的《獵鑽緝兇》（ADAMAS）今晚15日將迎來第16集大結局，昨晚播出的15集再將劇情推向最高潮。

首先河宇信將阿達瑪斯可能藏在超人公仔裡的事告訴了宋秀玄，宋秀玄無法相信自己22年來珍惜的公仔，不是來自養父宋順浩而是來自於親生父親李昌雨，又由於李昌雨的關係引來如此多殺機……



河宇信也將自己為何堅持揭發真相的原因告訴李昌雨，他不是為了養父更不是為了親父，而是為了宋秀玄。這麼多年來，河宇信看著宋秀玄將養父的死究責於自己，不忍心看他繼續背負罪惡感。



權會長死亡已公諸於世，殷惠秀大膽接手海松與A組後，首要目標就是除掉A組最大死對頭特搜本部。連結13、14集內容，殷惠秀本來要拿阿達瑪斯和權會長換取海松經營權，所以和河宇信約定好拿李組長換取阿達瑪斯，不過，殷惠秀救了李組長之後卻不需要阿達瑪斯了，自顧的要求李組長清除特搜本部，而李組長能換取殺弟仇人宋秀玄的命。



河宇信完全不知道殷惠秀的掌權大計，傻傻的和殷惠秀約定好在殯儀館進行交易，殊不知宋秀玄、李昌雨與特搜本部一行人一離開基地就慘遭A組襲擊。原來，特搜本部裡真的有A組間諜，李昌雨為了保護兒子而犧牲……「門一打開，你務必要站在我身後，宇信。」成了李昌雨最後對兒子說的話。



得知宋秀玄深陷危險的金瑞熙，通報了特搜本部長姜赫弼救援。金瑞熙一見到跪在李昌雨身前的宋秀玄便喊：「宋檢察官？」不過宋秀玄並無反應，金瑞熙馬上意識到眼前的人是河宇信。



真相是，今日這場作戰從頭到尾河宇信就和宋秀玄做了交換，宋秀玄取代了河宇信獨自潛入A組第二大本營，李組長正虎視眈眈要向他報仇……



另一邊，尹太陽受權賢祖之託拿槍指著殷惠秀，不過預告顯示她未受攻擊，為什麼？預告宋秀玄會和李組長決一死戰，而殷惠秀又與河宇信見面，兩個人各懷鬼胎說著未來能否再見，意思是？

▼今晚播出的16集大結局預告片



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