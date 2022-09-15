期待爆棚！李俊昊＆潤娥主演浪漫喜劇《King the Land》今日進行劇本閱讀，本月中旬開始拍攝！

新劇《King the Land》是一部愛情喜劇，將由《妳的倒影》林賢旭導演執導。

講述無法忍受虛偽笑容的財閥繼承人男主角「具元」，與因為職業關係即使不想笑也要一直保持開朗笑容的女主「千沙朗」相遇之後，一起製造可以真正開懷歡笑的日子。「King the Land」是指劇中所有酒店經營者的夢想、VVIP貴賓室。



14日，根據韓媒 joynews24 報導：「JTBC 電視劇《King the Land》製作組將於15日（今日）與演員們一起進行劇本閱讀。」預計本月中開始透入拍攝。



劇中，李俊昊飾演擁有清晰的頭腦、天生的氣質、幹練等魅力，唯一缺乏的就是對戀愛的感覺的「具元」一角；潤娥飾演擁有用笑容讓世界變得明亮「千沙朗」，進入曾在兒時給她最美好回憶的「King酒店」後，一邊對抗身邊的偏見與誤解一邊成長。





這個陣容，相信大家都等不及了吧～♥ 此前，潤娥在採訪中也提到：「能夠這樣一起出演作品，感覺很新鮮，也很期待。不是作爲 2PM 和少女時代，而是作爲李俊昊和林潤娥相遇，感覺會是非常有意義和心情好的作品，請多多期待。」



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