《黑話律師》結局即將登場！李鍾碩如何打敗市長金柱憲VS潤娥是否平安無事

MBC金土電視劇《黑話律師》本週集將迎來劇情走向深不可測的大結局，在Big Mouse現身之後卻又有更大危機，大家最想知道的是參與市長競選的李鍾碩，能否給原本的市長崔道河來個迎頭痛擊，以及美麗機智的潤娥能不能逃過毒氣威脅？

以下提及劇情有雷



前集劇情提到朴昌浩（李鍾碩飾）成為Big Mouse組織的新領袖，更宣布以無黨籍身份參選市長，雖然也已得到了老人家姜會長的支持，但會長卻被市長崔道河（金柱憲飾）設局害死，讓朴昌浩失去了最大的後台支持力量。加上他原本也只是一般老百姓，在陌生的政壇中可謂毫無勢力可言，在候選人中的民意支持度排行吊車尾。



朴昌浩為了徹底擊敗崔道河以及NR特權集團的惡勢力，除了自己本身的Big Mouse組織外，更急需尋找新的援軍，更能在檯面上合法支持他。聰明的朴昌浩是否又有錦囊妙計？



另外令觀眾們憂慮的就是美麗的薇瑚了，在先前她偷偷觀察模範受刑人都去哪裡出公差，不幸遇上了水管破裂毒氣外洩的事件，她仍奮不顧身救人，但沒有穿防護衣的她卻暴露在危險之中。薇瑚探望那位被自己救了好幾次的連續殺人犯卓廣淵，對方也擔憂地問她：「妳刷牙時會流血嗎？會不會莫名的流鼻血？」沒想到這些症狀卻在薇瑚身上開始出現了。



預告中的薇瑚雖然到醫院做了檢查，但似乎仍不顧自己身體的狀況而為了昌浩的選舉四處奔走，必須揭開NK化學的真相，她的舉動更令觀眾們擔心是否會因此犧牲自己。這對夫妻賭上了一切來顛覆九川市，是否還有反轉劇情以及未登場的角色？讓姜會長狠下心斷絕關係的兒子與孫子到底是誰呢？他是否將成為打倒崔道河的助力？本週《黑話律師》即將播出大結局。



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