《黑话律师》结局即将登场！李钟硕如何打败市长金柱宪VS润娥是否平安无事

MBC金土电视剧《黑话律师》本周集将迎来剧情走向深不可测的大结局，在Big Mouse现身之后却又有更大危机，大家最想知道的是参与市长竞选的李钟硕，能否给原本的市长崔道河来个迎头痛击，以及美丽机智的润娥能不能逃过毒气威胁？

以下提及剧情有雷



前集剧情提到朴昌浩（李钟硕饰）成为Big Mouse组织的新领袖，更宣布以无党籍身份参选市长，虽然也已得到了老人家姜会长的支持，但会长却被市长崔道河（金柱宪饰）设局害死，让朴昌浩失去了最大的后台支持力量。加上他原本也只是一般老百姓，在陌生的政坛中可谓毫无势力可言，在候选人中的民意支持度排行吊车尾。



朴昌浩为了彻底击败崔道河以及NR特权集团的恶势力，除了自己本身的Big Mouse组织外，更急需寻找新的援军，更能在台面上合法支持他。聪明的朴昌浩是否又有锦囊妙计？



另外令观众们忧虑的就是美丽的薇瑚了，在先前她偷偷观察模范受刑人都去哪里出公差，不幸遇上了水管破裂毒气外泄的事件，她仍奋不顾身救人，但没有穿防护衣的她却暴露在危险之中。薇瑚探望那位被自己救了好几次的连续杀人犯卓广渊，对方也担忧地问她：「你刷牙时会流血吗？会不会莫名的流鼻血？」没想到这些症状却在薇瑚身上开始出现了。



预告中的薇瑚虽然到医院做了检查，但似乎仍不顾自己身体的状况而为了昌浩的选举四处奔走，必须揭开NK化学的真相，她的举动更令观众们担心是否会因此牺牲自己。这对夫妻赌上了一切来颠覆九川市，是否还有反转剧情以及未登场的角色？让姜会长狠下心断绝关系的儿子与孙子到底是谁呢？他是否将成为打倒崔道河的助力？本周《黑话律师》即将播出大结局。



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