TWICE子瑜的臉鏈美照被瘋狂轉推，論壇掀起各偶像的臉鏈造型照討論

子瑜精靈下凡，快來迎接呀～

在偶像簽售會中有許多粉絲會送上臉鏈，希望在與偶像近距離接觸的場合上，能捕捉到他們戴臉鏈的美照。不久前TWICE發行的第11張迷你專輯《BETWEEN 1&2》，取得多項紀錄，連兩週進入美國告示牌200榜。先前的見面會上，粉絲也跟上這股臉鏈熱潮送給成員配戴拍照，結果照片太美在推特上被瘋狂轉推，成員子瑜還被封為「臉鏈之神」。



浪漫的淺粉色長髮、挖肩襯衫，配上垂墜水晶臉鏈，讓子瑜看起來水水動人像隻誤入凡間的精靈。垂墜感的晶鏈華麗的像希臘女神，大家甚至說子瑜不是CG嗎？美得太不真實了，簡直是遊戲走出來的女神。

隊長志效也戴上臉鏈凸顯深邃的五官，其他成員MINA，彩瑛也都留下美照給粉絲過過癮～



其實先前就有許多愛豆會以臉鏈做為新造型，最早是EXO成員伯賢在2019回歸期時，配戴臉鏈的預告照引起風潮。伯賢的純白髮色配上迷惑眼神真的太絕啦！



Stray Kids成員方燦的交叉純黑臉鏈，你這個危險魅惑的壞男人～



因為這次推特上的子瑜美照，讓網路上掀起一波熱烈討論，詢問還有那些愛豆有戴過，而像少女時代成員太研、WEi成員金曜漢、IVE成員員瑛、SEVENTEEN成員尹淨漢、SOMI、朴志訓等人都被提到，本月少女成員田姬振也曾因臉鏈照片人氣激增，論壇下面滿滿都是蓋樓照。

不同偶像駕馭臉鏈的感覺也都不一樣，可以呈現精靈仙感，或是強烈的危險魅惑風格，兩種都讓偶像多了種高冷氛圍。你的偶像也有臉鏈美照嗎？不要吝嗇快來蓋樓吧！

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