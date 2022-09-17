TWICE子瑜的脸链美照被疯狂转推，论坛掀起各偶像的脸链造型照讨论

子瑜精灵下凡，快来迎接呀～

在偶像签售会中有许多粉丝会送上脸链，希望在与偶像近距离接触的场合上，能捕捉到他们戴脸链的美照。不久前TWICE发行的第11张迷你专辑《BETWEEN 1&2》，取得多项纪录，连两周进入美国告示牌200榜。先前的见面会上，粉丝也跟上这股脸链热潮送给成员配戴拍照，结果照片太美在推特上被疯狂转推，成员子瑜还被封为「脸链之神」。



浪漫的浅粉色长发、挖肩衬衫，配上垂坠水晶脸链，让子瑜看起来水水动人像只误入凡间的精灵。垂坠感的晶链华丽的像希腊女神，大家甚至说子瑜不是CG吗？美得太不真实了，简直是游戏走出来的女神。

队长志效也戴上脸链凸显深邃的五官，其他成员MINA，彩瑛也都留下美照给粉丝过过瘾～



其实先前就有许多爱豆会以脸链做为新造型，最早是EXO成员伯贤在2019回归期时，配戴脸链的预告照引起风潮。伯贤的纯白发色配上迷惑眼神真的太绝啦！



Stray Kids成员方灿的交叉纯黑脸链，你这个危险魅惑的坏男人～



因为这次推特上的子瑜美照，让网路上掀起一波热烈讨论，询问还有那些爱豆有戴过，而像少女时代成员太研、WEi成员金曜汉、IVE成员员瑛、SEVENTEEN成员尹净汉、SOMI、朴志训等人都被提到，本月少女成员田姬振也曾因脸链照片人气激增，论坛下面满满都是盖楼照。

不同偶像驾驭脸链的感觉也都不一样，可以呈现精灵仙感，或是强烈的危险魅惑风格，两种都让偶像多了种高冷氛围。你的偶像也有脸链美照吗？不要吝啬快来盖楼吧！

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