NCT 127 專輯封底竟漏印一位成員！網友：「歷代級失誤、SM員工連自家組合有幾人都不知道嗎」

人氣男團 NCT127 在16日帶著正規四輯《疾馳 (2 Baddies)》回歸。

專輯發行後，卻被粉絲們發現專輯封底的團體照，漏印成員（道英）。有網友還發文寫下：「不是拼錯字母，也不是漏寫了名字，而是直接漏掉一個人。」

這也在韓網引發熱烈討論，網友：「堪稱業界傳奇」、「居然漏掉了金道英」、「一共只有9個人，居然還能出現這種失誤」、「可以說是歷代級失誤了」、「SM又要給購買專輯的粉絲們發送貼紙了嗎」、「我一個路人都無語了」、「被遺漏的成員和他的粉絲們肯定超難過吧」、「員工是連自家組合有幾個人都不知道嗎」等等。



隨後，SM娛樂也發表聲明，表示：「首先向在專輯封面設計過程中，沒能仔細檢查發生失誤而傷心的粉絲們，以及成員道英在內的 NCT127 的成員們表示誠摯的歉意。確認圖片印刷遺漏後，尋找了今日發行的專輯照片更換方法，但經過確認，專輯已經向各預購處、購買者進行配送，很難回收。對與收到發生遺漏印刷的 Digipack 版本的購買者們，將會盡快重新製作冊子並重新發送，相關細節事項將另行通知。再次讓粉絲們擔心了，非常抱歉。」

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