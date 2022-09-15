《小女子》兇狠秘書室長「高秀林」的老公居然是他，這兩年人氣超旺的知名影星！夫妻倆都擅長演反派啊～

金高銀、南志鉉和朴持厚連袂主演的新劇《小女子》裡的她，她的丈夫是近幾年為人熟悉的演員。

《小女子》第4集中，朴載相（嚴基俊 飾）的秘書室長高秀林（朴寶慶 飾）大展存在感。 吳仁珠（金高銀 飾）打算利用陳花英（秋瓷炫 飾）給她的蘭花建設20億秘密資金為妹妹吳仁惠（朴持厚 飾）做手術，但事情並不是很順利，吳仁珠被高秀林盯上了。作為朴載相的左臂右膀，雖然身為女人卻能夠為老闆做任何事，在強者面前是弱者，在弱者面前是強者，殘忍且卑鄙。面對需要大額金錢的吳仁珠，高秀林毫無憐悯之心地表示若對方願意被打10下，就支付1億手術費用。



第4集播出後，高秀林在觀眾們之間引爆熱議，扮演者朴寶慶的精湛演技俘獲了眾人，被觀眾們大讚：「眼神絕了」、「她演得真的很嚇人」等。 隨後就有網友挖出她的老公也是一名演員，這兩年頻繁亮相各大人氣影片，他就是陳善圭。

2017年，陳善圭憑藉在電影《犯罪都市》中的朝鮮族反派「魏成樂」展露頭角，為了符合電影中的角色剃了平頭。跟飾演刑警的馬東錫還有不少對手戲。之後陸續出演了《雞不可失》、《機密同盟2》等票房火爆作品，成為了「反派專業戶」，演技游刃有餘，備受觀眾好評，甚至連他自己都曾經在採訪中提到過「「反派演技像穿著睡衣一樣舒服」。



陳善圭和朴寶慶是同一所學校的前後輩，後來發展成為了戀人，目前兩個人已經結婚12、3年，育有一女一子，從平時陳善奎曬出的照片中，也可以看出夫妻倆非常幸福。



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