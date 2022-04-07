IU才剛婉拒《眼淚女王》女主角，今傳金秀賢收到男主角提議！想看兩人再次合作暫時無望

這算是擦肩而過嗎？製作組根本是兩人的CP粉吧!!!

《Ten Asia》今（7）日報導了金秀賢收到了朴智恩編劇的新作品《眼淚女王》主演提案，正在商討中。



金秀賢曾與朴智恩編劇合作過《來自星星的你》與《製作人》兩檔電視劇，早已有一定的交情，金秀賢後來還因交情客串了朴智恩的另一部電視劇《愛的迫降》。一位是高人氣頂級演員，一位是票房保證的編劇，兩人是否有機會以《眼淚女王》再合作？雖然後續有另一家媒體‎《Newsen》‎得到金秀賢經紀公司回應「僅收到《眼淚女王》行程相關諮詢，未曾收到劇本與企劃」，仍值得觀望。



而和朴智恩也有交情，曾合作過《製作人》、曾為《愛的迫降》獻唱OST的IU李知恩，‎昨日亦傳出收到了《眼淚女王》女主角提案，不過IU所屬經紀公司隨後便表明已拒絕出演‎。



金秀賢與IU已確定無緣於《眼淚女王》合作，也許會有不少粉絲感到可惜，因為兩人可是結交了長時間的友誼。兩人於2011年共同演出《Dream High》（夢想高飛）結下友誼的種子，2013年再次合演《製作人》，2017年金秀賢演出IU的〈Ending Scene〉MV，2019年退伍後更客串IU主演的《德魯納酒店》。兩人還不時互送咖啡車應援，感情相當深厚。



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