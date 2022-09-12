本周五就要播啦！《Blind》第1集惊悚预告出炉，玉泽演竟从刑警变成嫌疑犯

就喜欢这种OCN式惊悚！

由玉泽演、河锡辰与郑恩地主演的犯罪悬疑剧《Blind》（台译：Blind局中人）即将在16日本周五播出，tvN官方已释出第一集预告片。

《Blind》由《Andante》权基庆编剧执笔、《隧道》申勇辉导演执导，剧情讲述冤枉的受害者们，与对真相视若无睹的加害者们之间的故事，故事就从三位主角因卷入陪审员连续杀人案而相遇开始说起。玉泽演饰演刑警「柳成俊」，河锡辰饰演法官兼柳成俊的哥哥「柳成勋」，郑恩地饰演社工师「赵恩琪」。

先前，一分钟精华预告首度透露出剧情围绕著「颈炼连续杀人案」，而这一连串的案子又牵扯到参与审判的9名陪审员包括赵恩琪，刑警柳成俊还因为出现在犯罪现场成为嫌疑犯。赵恩琪想相信柳成俊，但柳成俊的哥哥却因为法官身分必须怀疑柳成俊。



▼一分钟精华预告



第一集预告透露出更多。开头就是伴随著凄厉叫声的惨案发生，接著柳成俊下定决心要抓到犯人、试著揣测犯人的心理：「是谁呢？对你有那么深的怨恨。」不过，看似冷静的柳成俊私下暴走行径却不少，在酒店和人大打出手、在法庭上也暴走和被告对峙。



接下来的画面，一面是柳成勋和柳成俊的心理战，柳成勋回想起弟弟柳成俊的暴力过往，对他提问：「（你这么做）应该有别的理由吧？」一面是赵恩琪深受危险仍勇敢对犯人说出口：「你不是人，是怪物吧？」



最震惊是最后一幕，柳成勋问：「白智恩，是你做的吗？」画面对应的竟是柳成俊，这是故弄玄虚还是？



▼第一集预告



究竟，「颈炼连续杀人案」和9名陪审员的关系为何？是因为9名陪审员误判了案子，才陆陆续续遭到报复追杀吗？柳成俊是正派还是反派？对於看过《黑道律师文森佐》的观众，也许都会对这答案抱持著一定的怀疑态度吧（笑）。

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