下一部潛力大熱劇！金高銀新作《小女子》開播首周飛升電視劇話題榜TOP 2，緊追李鍾碩&潤娥《黑話律師》

由金高銀、南志鉉、朴持厚主演的tvN新劇《小女子》月初剛開播就衝到榜單第二，緊追李鍾碩、潤娥的《黑話律師》，有望在後者劇終後成為新的電視劇話題焦點。

根據韓國分析機構Good Data近日公開的統計結果，9月第一週的電視話題性榜單第一仍然是《黑話律師》，話題佔比高達27.62%，比上周上升一位。 第二就是新入榜的《小女子》，一出現就佔據了19.76%話題度，堪稱一匹黑馬。



在電視劇演員話題性榜這邊，第一、第三、第四依次是《黑話律師》兩位主演和擔任重要角色的樑亨旭，第二、第五和第六也全是新入榜的《小女子》主演金高銀、南志鉉和秋瓷炫。



再來看電視劇檢索反響排行榜，《黑話律師》和上週一樣位於榜首、佔有率24.81%，第二就是新上榜的《小女子》，在佔有率方面相差無幾，與其他劇集拉開大段差距。



電視劇檢索話題關鍵詞這邊，前六名幾乎全部被《小女子》佔據，包括飾演三姐妹的金高銀、南志鉉、朴持厚，以及角色設定仍十分神秘的魏河俊和秋瓷炫。



《小女子》改編自美國同名小說，以當代韓國視角重新進行解讀。 與原著溫馨感人的基調大為不同，《小女子》走懸疑路線，開篇就是一場讓人看不清真相的命案。 女主角在解謎過程中不知不覺置身險境，周圍的人是敵是友、完美表像背後隱藏何種可怕勢力，每一集都有合理又意外的反轉，令人猜測不斷、深深著迷。第四集高能結尾更讓人對本週劇情期待不已！



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