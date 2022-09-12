下一部潜力大热剧！金高银新作《小女子》开播首周飞升电视剧话题榜TOP 2，紧追李钟硕&润娥《黑话律师》

由金高银、南志铉、朴持厚主演的tvN新剧《小女子》月初刚开播就冲到榜单第二，紧追李钟硕、润娥的《黑话律师》，有望在后者剧终后成为新的电视剧话题焦点。

根据韩国分析机构Good Data近日公开的统计结果，9月第一周的电视话题性榜单第一仍然是《黑话律师》，话题占比高达27.62%，比上周上升一位。 第二就是新入榜的《小女子》，一出现就占据了19.76%话题度，堪称一匹黑马。



在电视剧演员话题性榜这边，第一、第三、第四依次是《黑话律师》两位主演和担任重要角色的梁亨旭，第二、第五和第六也全是新入榜的《小女子》主演金高银、南志铉和秋瓷炫。



再来看电视剧检索反响排行榜，《黑话律师》和上周一样位於榜首、占有率24.81%，第二就是新上榜的《小女子》，在占有率方面相差无几，与其他剧集拉开大段差距。



电视剧检索话题关键词这边，前六名几乎全部被《小女子》占据，包括饰演三姐妹的金高银、南志铉、朴持厚，以及角色设定仍十分神秘的魏河俊和秋瓷炫。



《小女子》改编自美国同名小说，以当代韩国视角重新进行解读。 与原著温馨感人的基调大为不同，《小女子》走悬疑路线，开篇就是一场让人看不清真相的命案。 女主角在解谜过程中不知不觉置身险境，周围的人是敌是友、完美表像背后隐藏何种可怕势力，每一集都有合理又意外的反转，令人猜测不断、深深著迷。第四集高能结尾更让人对本周剧情期待不已！



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