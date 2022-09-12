《黑話律師》潤娥哭戲＆結尾演技獲好評！網友：「用演技撕碎了、看的時候雞皮疙瘩」

（劇透）《黑話律師》EP.14中，朴昌浩（李鍾碩 飾）與朴尹甲（鄭載成 飾）見面，並提出某種建議。

而崔道河（金柱憲 飾）也馬上約了朴尹甲見面，並對他說：「除掉朴昌浩，我會照顧你一輩子。」在姜會長生日那天，朴尹甲抓了朴昌浩還準備好槍後，打了視訊電話給崔道河，朴昌浩：「你們的老大是死在崔道河手上，你清醒一點，朴尹甲！」



但...朴尹甲卻向朴昌浩開槍，目擊此事的傑利（郭東延 飾）打電話高薇瑚（潤娥 飾），突然得知老公死訊的她備受打擊，馬上跑去抓住崔道河的衣領。高薇瑚從隱忍眼淚到情緒失控，最後暈倒在地，應該也不少觀眾都跟著流淚了吧 ㅠㅠㅠㅠ



後來高薇瑚在醫院醒來，發現朴昌浩並沒有死，還陪在他身旁。之後，她在刷牙時出血，還流了鼻血，想起卓廣淵對她說的話，並懷疑自己是不是得了白血病，這個場面也獲得觀眾好評。



潤娥的這兩段演技也在韓網引發討論，網友：「今晚用演技撕碎了」、「看的時候雞皮疙瘩」、「抓著崔市長哽咽的樣子瘋了...最後落魄的樣子也...」、「最後鼻血的場景真的令人印象深刻」、「我太入戲了，救救我們薇瑚」、「又漂亮演技又好」、「演技進步了很多，真棒」、「編劇救救薇瑚ㅠㅠㅠㅠ薇瑚怎麼辦ㅠㅠㅠㅠ」、「臉很漂亮、舞跳得好、演技也好」、「潤娥什麼都做得很好，看完《機密同盟2》感覺演技又更好了」等等。



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