僅公開2日就獲全球關注！河正宇＋黃晸珉＋張震《毒梟聖徒》真人真事改編暫居全球電視劇第8位

9月9日在Netflix公開僅六集長度的電視劇集《毒梟聖徒》，由演技派演員河正宇、黃晸珉、朴海秀、張震、柳演錫與趙宇鎮同台飆戲，上演超強心理戰，充滿爾虞我詐的對話，再加上毒品不法勾當及槍戰火拼，精采程度讓《毒梟聖徒》僅公開上線兩日，就登上全球電視劇部門排行第八。

以線上串流內容排名統計網站Flix Patrol資料所示，《毒梟聖徒》在公開隔日9月10日首次統計時還在全球排名第21位，而9月11日的紀錄就已經來到Netflix電視劇部門全球排名第8位，受歡迎的程度可說是直線上升。並且目前《毒梟聖徒》在亞洲地區韓國、新加坡、香港與越南排名更是奪得冠軍位置，也在多達32個收視國家中都擠入排行前10名的位置。

《毒梟聖徒》在海內外都大受歡迎的關鍵之一，是題材採用了全球都在關注的「毒品」，並且是以真人真事改編的電視劇。一位想利用海鮮進口賺錢的商人姜仁久（河正宇飾）拋妻棄子來到南美洲的小國蘇利南，除了飽受當地惡勢力施壓外，竟莫名捲入毒品交易。連國情院要員也接近姜仁久，希望其協助他們的秘密搜查。姜仁久則是靠著三寸不爛之舌以及臨場機智反應，在這些惡霸之間找到自己的生存之道。



而《毒梟聖徒》能夠在全球反應爆棚，還有另一關鍵是劇中使用的語言與地區背景設定。南美洲國家自然主要以英文溝通，也不乏許多當地軍隊等等的大量外國演員。劇中的主角幾乎有50％以上的劇情使用英語，劇中的張震雖飾演華人，主要也以英文及少量中文台詞演出，河正宇與黃晸珉等也時常與哥倫比亞或其他國家的人洽談生意，英語台詞占比不低。可能也因此提高全球觀眾們觀賞時的接受度。



曾執導電影《北風》的導演尹鍾彬首度挑戰以電視劇方式與觀眾們見面，也呈現出相當緊張的步調，擅長臥底諜報故事的他在《毒梟聖徒》同樣展現出高度反轉的精采劇情，加上精采的演員卡司呈現，相信 《毒梟聖徒》的成績仍在持續攀升中。



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