金希澈終於公開了50億豪宅新裝修，大家看了直吐槽：你是瘋了吧，這是研究所還是家，白到晃眼睛

Super Junior金希澈50億（韓幣，下同）豪宅大公開！

還記得金希澈之前在《我家的熊孩子》中公開過的豪宅吧，當時還未裝修，這次則是裝修後第一次招待朋友們來家裡，金鐘國、金俊浩等人前來，一進門就驚呼：「白到晃眼，頭暈。 」



原來是金希澈的家完全是純白風格，無論是玄關、客廳，還是臥室、廚房，甚至連衛生間都是ALL WHITE風，一眼望去白茫茫，白到晃眼睛，也難怪客人們一下子適應不了，直接吐槽稱：「特別像核戰之後的研究所，整個腦子都變得空蕩蕩的。 」尤其是金鐘國表示：「你是瘋了吧，看來要喊吳恩英博士過來。 」雖然哥哥們不停指責金希澈的裝修審美，但他絲毫不介意，仍然十分滿意自己的新家。





早在今年2月份的時候，韓媒就爆出金希澈在位於江南三成洞富人區買下了一處別墅式高級住宅，花費了50億，該住宅以密不透風的安保著稱，據傳全智賢、朴敘俊、李政宰的豪門女友林世玲等都是這裡的業主。 這片豪宅可以將漢江美景收入眼底，連開發商贈送的嵌入式家電都是國外高級品牌。 1樓還設有健身中心、瑜伽房、休息室等，專門提供給居民使用。

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