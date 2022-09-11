合作大洗牌～《獵鑽緝兇》雙胞胎為了保護對方最終分道揚鑣，而「他」大黑化！（EP.14）

真的有夠反轉……

《獵鑽緝兇》下週就要結局，但倒數第3集EP.14卻又讓劇情大轉彎，先前的正派角色們的合作模式出現變化。

河宇信與李昌雨獲救後，與宋秀玄、金瑞熙、特搜部保留的零星潛入組成員集合，崔總管不久也加入。然而，一群人為了「正當性」出現分歧，金瑞熙反對「以A組的方式對付A組」，河宇信則希望拿阿達瑪斯和殷惠秀交易李組長。最後，河宇信和金瑞熙選擇離開，河宇信與宋秀玄這對雙胞胎分道揚鑣。



另一邊殷惠秀再也藏不住野心了，按照推測，她原先打算拿阿達瑪斯和權宰圭交易海松集團，而阿達瑪斯就要拿李組長和河宇信交易了。不過現在權宰圭命在旦夕，她已取得權力，還讓權管家拿刀向權宰圭復仇。



殷惠秀掌權的第一件事就是掌控A組和李組長交易。殷惠秀竟然要求李組長將特搜本部一掃而淨，還要解決害死權民祖的尹太陽，而她得交出害死李組長弟弟的兇手──宋秀玄。



宋秀玄與河宇信在整個劇情故事上可以說是相當保護彼此，是無法失去彼此的手足關係，在上述與特搜部決定路線的過程中也是為了保護彼此，才會讓一群人走上不同道路。如今，殷惠秀可能為了自己的復仇將宋秀玄交給李組長，那麼河宇信又該如何應付此局面？

另外，河宇信大概已經掌握了阿達瑪斯的所在之處，就在22年前「爸爸」送給宋秀玄的模型裡，而他們以為的「送禮物的爸爸」其實是李昌雨而非宋順浩。



▼第15集預告



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