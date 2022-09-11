合作大洗牌～《猎钻缉凶》双胞胎为了保护对方最终分道扬镳，而「他」大黑化！（EP.14）

真的有够反转……

《猎钻缉凶》下周就要结局，但倒数第3集EP.14却又让剧情大转弯，先前的正派角色们的合作模式出现变化。

河宇信与李昌雨获救后，与宋秀玄、金瑞熙、特搜部保留的零星潜入组成员集合，崔总管不久也加入。然而，一群人为了「正当性」出现分歧，金瑞熙反对「以A组的方式对付A组」，河宇信则希望拿阿达玛斯和殷惠秀交易李组长。最后，河宇信和金瑞熙选择离开，河宇信与宋秀玄这对双胞胎分道扬镳。



另一边殷惠秀再也藏不住野心了，按照推测，她原先打算拿阿达玛斯和权宰圭交易海松集团，而阿达玛斯就要拿李组长和河宇信交易了。不过现在权宰圭命在旦夕，她已取得权力，还让权管家拿刀向权宰圭复仇。



殷惠秀掌权的第一件事就是掌控A组和李组长交易。殷惠秀竟然要求李组长将特搜本部一扫而净，还要解决害死权民祖的尹太阳，而她得交出害死李组长弟弟的凶手――宋秀玄。



宋秀玄与河宇信在整个剧情故事上可以说是相当保护彼此，是无法失去彼此的手足关系，在上述与特搜部决定路线的过程中也是为了保护彼此，才会让一群人走上不同道路。如今，殷惠秀可能为了自己的复仇将宋秀玄交给李组长，那么河宇信又该如何应付此局面？

另外，河宇信大概已经掌握了阿达玛斯的所在之处，就在22年前「爸爸」送给宋秀玄的模型里，而他们以为的「送礼物的爸爸」其实是李昌雨而非宋顺浩。



▼第15集预告



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