【有片】在哪裡跌倒就在哪裡順勢躺下！！曹政奭演出途中滑倒，神級救場XD

下面請欣賞曹政奭主演的《機智救場生活》。

演技派男神曹政奭於9月3、4日連續兩天舉辦個人Show，時隔5年和粉絲們近距離互動，還邀請了《機智醫生生活》裡的田美都、金大明、鄭敬淏、柳演錫，實現了「律帝醫院5人幫」的再會，贏得台下粉絲們的陣陣尖叫。



除了「律帝5人幫」合唱小高潮之外，演出途中的另一個小插曲也另現場氣氛火熱，觀眾們從擔憂到爆笑，全都因曹政奭一人而起。 曹政奭穿著西裝盡情演繹英文歌曲《Feel Good》，歌聲撩人，舞姿生動，無論是他自己還是粉絲們都沉浸在了其中。 哪知唱到一半時，曹政奭沒看到後面舞者伸出的腿，不小心被絆倒，直接一屁股坐在了台上，這根本就是演出事故啊！！嚇得舞者連忙去扶，曹政奭似乎摔得很痛，五官都擠在了一起，因為懊惱還抱著膝蓋把臉埋了進去，驚得舞台PD都出動了，趕忙上前安慰。 曹政奭氣得跺腳，帶著哭腔說道：「這才開場啊....... 這算怎麼回事啊。」 然後拉著導演一起躺在了舞台上...... 接著對其他工作人員說：「就這樣開始吧，Let't Go！」隨著音樂聲重新響起，曹政奭突然像換了個人一樣，迅速進入狀態，支起上半身繼續剛才的演唱，整個過程絲滑流暢到根本分不清是在救場，還是安排好的小橋段。



相關影片火速在韓網傳播開來，看過的網友和粉絲爆笑不止，紛紛表示：「這是曹叔能夠幹出來的事情」、「所以是安排好的嗎？」 、「果然舞台風格很符合他本人的性格，笑死我了」、「油膩中帶著一絲絲清爽是怎麼回事，哈哈哈哈哈」、「真的非常機智」、「完全分不清是演的，還是真的摔倒了」等。

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