新生代女團的「出道曲」中，哪一首最打中你的心～！從ITZY、aespa到IVE、LE SSERAFIM

看到有人說現在是 KPOP 女團的戰國時代，大家正被哪一團給俘虜了呢？

不得不承認最近有太多女團的歌都太好聽～太讓人中毒了！以認知度還有音樂性的傳唱度來說，新生代女團都擁有很高的討論度，今天就針對「出道曲」，來分享一下你的喜好吧！

*在韓網上，這一批被分為「四代團」

▼ITZY，出道日期2019年2月12日，出道曲〈DALLA DALLA〉



▼STAYC，出道日期2020年11月12日，出道曲〈So Bad〉



▼aespa，出道日期2020年11月17日，出道曲〈Black Mamba〉



▼IVE，出道日期2021年12月1日，出道曲〈ELEVEN〉



▼Kep1er，出道日期2022年1月3日，出道曲〈WA DA DA〉



▼NMIXX，出道日期2022年2月22日，出道曲〈O.O〉



▼LE SSERAFIM，出道日期2022年5月2日，出道曲〈FEARLESS〉。



▼NewJeans，出道日期2022年8月1日，出道曲〈Attention〉、〈Hype Boy〉、〈Cookie〉。

〈Attention〉



〈Hype Boy〉- DANIELLE&HAERIN ver.



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