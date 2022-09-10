[分集劇情]《Good Job》副線CP粉紅進度神速超越主CP！俞利成臥底秘書就近調查姜泰俊父子（EP5－6）

[有雷]《Good Job》每一次丁一宇團隊都祭出精彩變裝秀，這次為了調查毒品案還穿上了制服，也擴大為4人小隊成功完成任務。副線CP音文碩與宋尚恩曖昧進度更超前主CP！丁一宇安排俞利進入公司成為秘書，就近監督姜泰俊本部長，她的身份是否即將被發現？

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《Good Job》世蘿（俞利飾）與好友娜熙（宋尚恩飾）為了救出育幼院的妹妹秀雅，與殷善宇（丁一宇飾）及律師楊鎮慕（音文碩飾）組成四人小組，前進目標對象最愛的夜店調查在校園間流行的毒品相關來源。終於成功救回了被綁架的秀雅與朋友，也讓隨後趕到的警察直接破獲此案。歡喜慶功之後，楊鎮慕與娜熙似乎醉後共度一夜，感情急速升溫。



善宇認為吳雅拉的孩子與本部長姜泰俊脫不了關係，於是打算派出世蘿就近監視，讓世蘿成為姜泰俊的秘書，也成功在他辦公室安裝了監視器，發現姜泰俊的大部分事務都是由身邊的金秘書在處理，本人似乎對公司沒那麼用心，而姜泰俊的父親得知兒子暗中移轉資金，更氣到直衝他的辦公室打了兒子一頓，善宇也發現這對父子正在覬覦殷強集團。



世蘿找機會讓善宇成功駭入姜泰俊手機，也破壞了他原本企圖偷走商業機密與技術專家的約會。而副會長不斷想要讓善宇相親，促成他與其他集團千金會面，善宇求救而由世蘿假扮其女友介入了這場相親，不過善宇及世蘿同行也被金秘書拍到照片，也提醒姜泰俊這位秘書有些可疑，讓姜泰俊開始對世蘿進行調查。世蘿的臥底計畫是否即將被揭穿？



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