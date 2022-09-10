尹恩惠透露一直都沒有受邀《Running Man》，姜鎬童抱不平：「劉在錫是不是一直消費你！」

「黑吃黑、多倫多、石榴石……KJK」XDD

尹恩惠近日來到姜鎬童的脫口秀《姜來了》，除了‎重現《X-Man》申告式外，也玩了當時經典的「當然了」遊戲。



姜鎬童一開始就砲火猛烈專攻尹恩惠與金鍾國的緋聞：「除了《Running Man》其他綜藝都出演了吧？」不過問到：「那個節目絕對不去，其他節目都能？」尹恩惠卻沒回答「當然了」被記上一敗。「最喜歡的是黑吃黑、多倫多、石榴石……KJK（金鍾國）？」也答不出來宣告失敗。



尹恩惠解釋起和《Running Man》相關問題，表示：「我覺得我不出現會更有趣。」自己實際上也從來都沒收過《Running Man》邀請。姜鎬童聽了便替尹恩惠抱不平：「在錫在節目上一直說、一直消費，是不是太利用你了？劉在錫，是不是太過分利用了！」



尹恩惠順著姜鎬童的話向劉在錫喊話：「看來是被利用沒錯了，就這樣被利用，《玩什麼好呢？》也裝作不知道……就像鎬童哥所說的是在利用我嗎？」姜鎬童越聽越不對勁，趕忙向劉在錫道歉。



看姜鎬童不太自在，尹恩惠又補槍：「說《Running Man》怎麼樣？」結果仍是姜鎬童被K.O.……

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