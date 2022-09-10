李帝勳自稱聽NewJeans、LE SSERAFIM、IVE，結果開口竟唱S.E.S.

李帝勳怎摸那麼可愛XDD

李帝勳上月中旬推出了紀錄片《Another Record：李帝勳》，紀錄了自己不為人知的一面，月底他也罕見的來到李龍真的網路節目《Turkiyes on the Block》展現綜藝感。

最有趣的可能是這一幕，李龍真問他是不是聽的歌曲都隨著正在拍的戲而有所變化，李帝勳回答《信號》的時候在聽張凡俊與各種OST，拍《那一夜，青春褪色》則多聽R&B或Hip Hop。

李龍真接著問他來節目前聽了什麼，李帝勳竟回答時下最紅也最新的女團NewJeans，還有LE SSERAFIM與IVE，並補充：「男愛豆有誰呢？」表達自己只聽女團歌，男團誰都不認識。



李龍真接著問李帝勳是不是在《Music Bank》音放舞台下大喊的其中一位男粉絲，李帝勳撫摸了一下脖子後，很乾脆的接了哏承認「就是我」，還演起男粉絲大喊：「IVE！」



搞笑的來了，要李帝勳唱一段女團歌，他唱出來的既不是NewJeans、LE SSERAFIM或IVE，竟然是一代女團S.E.S〈Im Your Girl〉！



網友看完此支影片都覺得李帝勳很搞笑，留言：「李帝勳的臉從一開始就很有趣……說的話都很好笑」「龍真得哏都接了呵呵呵」「龍真的哏都很有sense的接了，動作都很像撒嬌，像小狗一樣太可愛了」「真會接哏，這樣的演員如果對綜藝不反感，主持起來應該不錯」「李帝勳比想像中反應更機靈」「沒想到李帝勳那麼有才」

▼完整影片



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞